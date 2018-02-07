国际油市：油价触及一个月低位，因美国原油库存增加且产量创纪录

* 美国上周原油库存增加，炼厂增产导致成品油库存急增

* 上周美国原油日产量触及1,025万桶的创纪录水平

* 如果油价继续回落，投机客的多头头寸将面临风险

* 不断增加的美国原油产量即将流入市场

路透纽约2月7日 - 油价周三跌至一个月低位，之前数据显示，美国原油库存增加，原油产量创纪录新高，引发投资者担忧，若市场抛售继续，可能导致持有大量多头头寸的投机客面临风险。

美国原油期货收跌1.60美元，或2.5%，报每桶61.79美元，盘中触及1月5日以来最低61.33美元。成交放量，有逾95.7万口近月合约易手，远高于63.4万口的过去200日日均成交量。

布兰特原油期货收跌1.35美元，或2%，报每桶65.51美元。

美国原油期价已连跌四日，累积下跌6%。

美国能源资料协会(EIA)周三报告，上周美国原油库存增加189.5万桶，低于市场预估，但这部分是因为，在春季销售淡季来临前，炼厂意外增产，导致成品油库存急增。

不过，美国原油产量增加，触及1,025万桶/日，若被更可信的月度数据证实，这将是创纪录水平。月度数据通常滞后数月公布。

“今天公布的美国上周原油产量为1,025万桶/日，令市场感到不安，随着油价不断下跌，其影响显现出来，”Interfax Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar说。

直到1月底，对冲基金和其它投机客持有创纪录的原油期货多头头寸。尽管这些头寸已经被削减，但油市仍以看涨头寸为主。

“石油输出国组织(OPEC)减产和地缘政治动荡点燃的看涨人气正逐步消退，因投资者意识到，美国逾1,000万桶/日的石油产量将流入市场，同时也使沙特和俄罗斯面临市场份额进一步被蚕食的风险，”Drillinginfo.com的分析师在EIA数据公布后发表的评论中写道。(完) (编译 母红; 审校 李军)