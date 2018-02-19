国际油市：油价升至近两周高点，受全球股市反弹和中东局势的提振

* 全球股市连续第六日上涨

* 市场焦点部分转向以色列和伊朗的紧张关系

* 投机客削减布兰特和美国原油净多仓

路透伦敦2月19日 - 油价周一升至近两周来的高点，受到全球股市反弹和中东紧张局势的拉抬，但对美国产量上升的担忧限制了涨幅。

欧洲股市连涨四日，全球股市连续第六日上涨。

布兰特原油收高至每桶65.62美元，盘中一度升至11日高点每桶65.75美元。

美国3月原油上涨0.82美元至每桶62.50美元，稍早曾涨1.44%，触及2月7日来的高点。

以色列总理纳坦亚胡周日表示，以色列可以对伊朗采取行动，而不光是后者在中东的盟友，此前叙利亚边境发生的事件让两国更为接近发生直接对抗。

美国和中国市场周一因假期休市，全球市场交投料较平时放缓。

能源服务公司贝克休斯称，截至2月16日当周，美国活跃钻机连增第四周，增加7座至2015年4月来最高的798座。

洲际交易所(ICE)数据显示，截至2月13日当周基金经理人大幅削减布兰特原油期货净多仓，幅度为近八个月最大。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)，2月13日当周投机客也大幅削减美国原油期货和期权净多仓，幅度为8月末以来最大。 (完) (编译 张荻； 审校 王丽鑫/张若琪)