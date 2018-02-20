国际油市：美国原油价格上涨，因库欣库存下降和预期产油国将延长合作

* 阿联酋称OPEC和盟国将在6月研究长期合作可能性

* Genscape称库欣库存减少210万桶--行业

* OPEC研究负责人：减产协议令供应过剩降至较五年均值高7,400万桶

* 美元指数触及六日高位，打压油价

* 预计美国原油库存连续第四周增加-调查

路透纽约2月20日 - 美国原油周二在震荡交易中触及近两周高位，因库欣库存下降，且预计主要产油国可能在2018年之后继续合作，但布兰特原油受美元走强打压下跌。

阿联酋能源部长兼石油输出国组织(OPEC)轮值主席马兹鲁伊告诉路透称，OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国将在6月会议上讨论将合作延长更多年，以避免给市场带来重大冲击。

据看到市场情报公司Genscape数据的交易员透露，截至2月16日当周库欣原油库存下降210万桶。

从库欣到孟菲斯市开通一条新的输油管，加上TransCanada的Keystone输油管供应减少，令库欣库存降至约三年来最低水平。

Keystone输油管自11月发生泄露后输油量减少。

但美元指数触及六日高位打压油价。

布兰特原油期货收跌0.42美元，或0.6%，结算报价为每桶65.25美元，盘中交易区间为每桶65.81-64.78美元。

美国原油期货收高0.22美元，或0.4%，结算报价为每桶61.90美元，3月合约今日到期。早盘价格升至每桶62.74美元，为2月7日以来最高。

交投最活跃的4月美国原油期货收高0.24美元，报每桶61.79美元。

美国原油近月合约较次月合约价差CLc1-CLc2在3月合约到期前反转至贴水，跌至每桶贴水0.1美元的低位，为12月11日以来的最阔价差。

整体上看，油价仍受到OPEC协议令供应受制的支撑，该协议从去年开始实施，旨在减少全球过剩库存。

OPEC研究负责人Ayed Al Qahtani称，过去一年中，原油过剩库存降至较五年均值高7,400万桶。

他称，2017年1月时过剩库存较五年均值高出3.4亿桶。

根据路透初步调查，预计美国原油库存将连续第四周增加。由于周一为美国总统纪念日，原油库存数据将于周三和周四发布。(完) (编译 刘静；审校 母红)