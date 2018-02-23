国际油市：油价攀升，获利比亚冲突和沙特言论支撑

* 日产7万桶原油的利比亚油田关闭--消息人士

* 沙特油长称油市正在恢复平衡

* 两大指标原油本周周线上涨

路透纽约2月23日 - 油价周五涨至逾两周高位，受利比亚El Feel油田关闭和沙特有关石油输出国组织(OPEC)牵头的减少库存努力取得效果的乐观言论支撑。

El Feel油田日产油7万桶。OPEC成员国利比亚的日产量为约100万桶，但动乱导致产量不稳定。

“利比亚是另外一个意外事件，”Again Capital合伙人John Kilduff称，“过去几个月市场得益于数个意外事件，不管是Keystone事件，还是北海福尔蒂斯原油事件。”

布兰特原油升0.92美元，或1.4%，结算报价为每桶67.31美元，盘中升至2月7日以来最高的67.37美元。

美国原油涨0.78美元，结算报价为每桶63.55美元，在62.33-63.73美元之间交易。

两大指标原油皆录得连续第二周涨幅，布兰特原油涨约3.7%，为去年10月底以来的最大周线涨幅，美国原油涨约3%。

沙特油长法力赫讲话也提振了油价。他称，预计油市库存将继续下降。

下午交易时段油价缩小涨幅，因通用电气旗下的能源服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数连续第五周增加，至799座。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库意外下降160万桶，原油交割地库欣库存减少270万桶。

分析师称，今日价格上涨延续了周四油价攀升逾1.5%的走势。(完) (编译 刘静；审校 李军)