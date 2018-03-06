国际油市：油价在库存数据发布前微升，因美元走弱

* 朝鲜新闻打击美元，支撑油价

* 美国原油库存增加预期施压油价

* OPEC和美国页岩油生产商CERAWeek期间在休斯敦会晤

路透纽约3月6日 - 油价周二上涨，受助于美元走弱，但美国原油涨幅受限，因预计上周美国原油库存增加。

布兰特原油上涨0.25美元，或0.4%，结算报价每桶65.79美元，盘中布兰特原油触及每桶65.30美元低位和66.16美元的六日高位。

美国原油上涨0.03美元，结算报价每桶62.60美元，盘中触及六日高位每桶63.28美元。

美元兑一篮子货币跌至逾一周低位支撑油价。韩国方面消息称，朝鲜愿意与美国就去核化进行对话，对话期间暂停核试验，消息打击美元走低。

韩国还称，韩朝将举行十多年来的首个首脑会晤。

消息令投资者卖出美元，买入商品等风险更大的资产。

美元指数最新下跌0.5%。

“最初，市场将此消息看做是积极的，全球会做起生意了，少了一个风险，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

美国原油价格仍承压，因根据路透调查，预计上周美国原油库存将连续第二周上升。

路透调查的分析师平均预估，截至3月2日当周，美国原油库存将增加270万桶。

虽然整体库存增加，但库欣库存预计将连续第10周下降。

炼厂进入季节性维护期前库存增长，关闭炼油厂意味着需要的原油减少。

美国页岩油产量持续增长是本周休斯敦CERAWeek大会的一个主题，Again Capital合伙人John Kilduff称。

稍早，布兰特原油跌至接近65美元，因国际能源署(IEA)周一警告称，美国产量将在未来五年急升。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)