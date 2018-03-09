国际油市：油价升近2美元，受市场整体乐观情绪推动

* 美国就业数据提振美股，支撑油价

* 美国原油产量急升限制油价涨幅

* 美总统特朗普将接受金正恩发出的会面邀请—白宫

* 美国钻探商七周来首周减少活跃钻机—贝克休斯

路透纽约3月9日 - 油价周五升近2%，从此前两日的跌势中反弹，因美股受美国强劲就业报告提振上涨，另外，投资者对美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩计划会面，能够缓解地缘政治紧张局势抱有希望。

布兰特原油升1.88美元，或2.96%，结算价报每桶65.49美元，交易区间为63.69-65.63美元。

美国原油涨1.92美元，或3.19%，结算价报62.04美元，交易区间为60.14-62.14美元。

油价在结算后交易中续升，两大指标原油上涨逾2美元。

布兰特和美国原油本周录得周线百分比涨幅，上周周线下跌。

美国总统特朗普称，他准备与金正恩会面，这将是美朝两国领导人的首次面对面会见，可能意味着在朝鲜核武计划问题上会出现突破。金正恩还承诺将暂停新的核和导弹试验。

美股跳升，此前美国2月就业报告显示就业岗位强劲增长。标普500指数尾盘升约1.5%，纳斯达克指数日内创纪录新高，进一步支撑油价。油市和股市近期走势一致。

就业报告”反映出美国经济增长和潜在状况强劲，包括能源需求攀升，”Again Capital合伙人John Kilduff称。

贝克休斯周五发布的一份备受关注的报告称，截至3月9日当周，美国钻探商减少四座活跃钻机，总钻机数降至796座。(完) (编译 刘静；审校 母红)