国际油价下跌2.5% 因美元上涨和中国数据疲弱

路透纽约8月14日 - 油价周一下跌超过2.5%，盘中交投震荡，因美元上涨和中国炼厂加工数据疲弱，打压油价，对利比亚供应可能减少的担忧在盘中短暂提振油价。

全球指标布兰特原油期货收低1.37美元，或2.63%，报每桶50.73美元。

美国原油期货收跌1.23美元，或2.52%，报每桶47.59美元。

“导致油价走低的原因是美元上涨，中国需求忧虑，成交不旺，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

美元全面上涨，因交易商出脱因朝鲜紧张局势和美国通胀偏低而建立的美元空头头寸。

油价下跌，因报导称7月中国炼厂加工量较前月下降。

分析师表示，降幅超过预期，加重对成品油供应充足可能削弱中国原油需求的担忧。

美国9月页岩油产量预料继续上升。美国能源资料协会(EIA)预计，美国9月页岩油日产量增加11.7万桶，至615万桶。

市场交投震荡，油价早盘下跌，受中国需求数据拖累，在利比亚国家石油公司表示称，对国内最大油田的安全违规正进行调查后，油价缩减跌幅。利比亚国家石油公司没有具体说明Sharara油田的供应是否受到这次安全违规影响。日产量为27万桶的Sharara油田供应受到干扰，有可能降低利比亚原油供应。(完)