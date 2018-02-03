国际油价因美元上涨走低 今年开局的涨势暂竭

路透纽约2月2日 - 油价周五下跌，因美元在强劲的美国就业数据发布后急升，但石油输出国组织(OPEC)执行减产协议和全球需求不断上升，令油价守住了大部份的年初涨幅。

原油、股票、债券和美元之间的关联交易不断增强，令市场的波动被放大。

美国原油期货收低0.35美元，报每桶65.45美元，稍早下跌超过1%。布兰特原油下跌1.07美元，或1.5%，报每桶68.58美元。布兰特原油深跌，令和美国原油价差收至8月来最窄水准；近几个月两者价差走宽提振了美国出口。

油价下跌，因美元上涨，此前发布的1月美国新增就业岗位急升，薪资进一步上涨，录得逾八年半以来最大同比涨幅。

“本周油市和美元有很强的关联。基本上，当美元反弹时，油市开始出现卖压，”Tradition Energy市场研究部门经理Gene McGillian表示。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者所持的原油期货头寸减少，但投机者仍然持有531,235口多头头寸，因近几周他们在油市上涨期间大量买进。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1月原油产量从八个月低位回升。俄罗斯数据显示，即便日产量达到1,095万桶，该国仍严格执行减产协议。

减产努力抵销了美国增产的影响。美国能源资料协会(EIA)周三发布的月报表示，美国11月原油产量突破1,000万桶/日，为1970年以来首次。

贝克休斯称，截至2月2日该周，美国活跃钻机增加六座至去年8月来最高的765座，连增第二周。(完)