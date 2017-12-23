国际油价小涨 圣诞节长周末前交投清淡

路透纽约/伦敦12月22日 - 油价周五上涨，持稳在2015年来最高水准附近，交投清淡，因以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国承诺若要撤出减产协议，会以逐步的方式进行。

布兰特原油期货收涨0.35美元，报每桶65.25美元，这是2015年6月来最高收位。

美国原油期货收涨0.11美元，报每桶58.47美元。该合约在过去两个月也触及2015年中以来首见的水准。

因圣诞节假期，这两份原油合约收盘时间提早了一个小时。周五市场流动性枯竭，因交易商在圣诞节和新年假期前结清头寸。

约280,000口近月美国原油期货易手；不计算到期日的交易日，近月布兰特原油期货成交量为约七个月最低。

“我认为油市总体供需平衡，但布兰特原油价差风险仍然上行，因价格继续上涨，”ICAP经纪Scott Shelton说。

俄罗斯能源部长诺瓦克接受路透访问时表示，OPEC和俄罗斯将平稳撤出减产协议，很可能以某种的延长限产的形式，以避免创造任何新的供应过剩的情况。

“产油国油长之间取得共识，当撤走减产协议时，我们应该避免市场供应过剩，”诺瓦克说，这些言论将安抚担心俄罗斯希望快速撤走减产协议的投资者。

沙特能源部长法力赫周三表示，目前讨论改变减产协议为时过早。他说，要到明年下半年市场才可能恢复供需平衡。(完)