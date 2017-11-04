美国原油创两年高位 此前美国活跃钻机数下降

路透纽约11月3日 - 油价周五上涨，美国原油创两年高位，此前公布的美国活跃钻机数据显示，美国钻探活动会有所节制。

最新发布的钻机数据支撑了全球供应过剩局面在好转的观点。本周油价得到提振，因数据显示全球需求上涨，且石油输出国组织(OPEC)和其它产油国可能会延长减产协议。

美国原油收高1.10美元，或2%，报每桶55.64美元，为2015年7月以来最高。

布兰特原油收高1.45美元，或2.4%，报每桶62.07美元。较6月触及的年内低位上涨了约38%。

本周两大合约均升逾3%。

本周，美国能源公司减少八座活跃钻机，为2016年5月以来的最大降幅，延续了夏季以来价格跌穿每桶50美元后钻探活动下降的趋势。

“市场仍然从延长减产协议，和需求强劲的预期获得支撑，”Tradition Energy市场研究董事Gene McGillian称。

OPEC将于11月底开会讨论每日减产180万桶的协议到期后，将如何行动。

中国大约每日进口原油900万桶，已超过美国成为全球最大原油进口国。

现货石油价格也上涨。沙特阿美、阿联酋的ADNOC和卡塔尔Qatar Petroleum均提高了对亚洲买家的价格，沙特阿美的12月合约较阿曼和迪拜指标均价的溢价水平现在为三年来最高。

交易员还关注OPEC成员国委内瑞拉及其国家石油公司PDVSA当前的金融困境可能带来的风险。(完)