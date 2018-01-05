全球私募股权基金2017年筹资达4530亿美元纪录高位--Preqin

路透1月5日 - 行业追踪机构Preqin周四公布的数据显示，全球私募股权业在2017年从投资者处筹集的资金达到创纪录的4,530亿美元高位，从而拥有逾1万亿(兆)美元可投资于公司及新的创投企业。

数据凸显出，大型机构投资者以及家庭办公室在将更多比例的资金投向杠杆收购企业、风险资本集团以及成长型股票基金，这类公司承诺的回报率要高于整体股市。

2017年的筹资规模打破了2007年创下的4,140亿美元的纪录高位。

不过和2016年相比，新成立私募股权基金的数量少了25%。筹资规模主要由所谓大型并购基金所推动，Preqin的界定是资产规模至少45亿美元。

这些基金中排在第一位的是Apollo Global Management LLC (APO.N)旗下规模为246亿美元的Investment Fund IX，为有史以来最大的一只私募股权基金。

筹资市场的繁荣激化了入市资本对交易的争夺，抬高了收购价格，有可能侵蚀潜在回报。

“资产收购的门槛价格居高不下，而且有这么多资本争夺交易，只会让基金经理人在2018年的资本配置中面临更大挑战，”Preqin一位分析师写道。

尽管如此，作为全球最大私募股权公司之一的凯雷投资集团(CG.O)创办人鲁宾斯坦(David Rubenstein)仍然表示，对该行业投资新资金的能力充满信心。他目前担任凯雷投资集团的联合执行主席。

“在过去15至20年，甚至在我们这样的公司公开上市前，就经常有人担心资本能否得到配置，”鲁宾斯坦在上月高盛(GS.N)一次会议上说。“现在证明，资本是可以配置出去的。”

他的信心来自于他认为投资者已经愿意接受15%的投资回报率了，而在过去非20%不行。

私募股权投资公司还表现出，对于持有公司非控股股权的兴趣日益浓厚，这扩大了可投资的范围。

此外，鲁宾斯坦表示，该公司正在增加对美国以外的投资，同时更加重视改善已投资公司的营运业绩，这样应可提高公司再出售时的价值。(完)