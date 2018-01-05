金价在三个半月高位附近持稳 钯金触及纪录高位

路透纽约/伦敦1月4日 - 金价周四在三个半月高位附近持稳，因美国进一步升息前景令近期的升势暂歇，钯金受供应收紧提振触及纪录高位。

1845 GMT，现货金涨0.5%，报每盎司1,319.27美元，美国2月期金收高3.10美元，或0.24%，报每盎司1,321.6美元。

钯金升1.2%，报每盎司1,095.24美元，稍早触及纪录高位的1,105.70美元。

美元兑欧元触及四个月低位，受对欧元区经济的乐观情绪打压，但黄金未能借美元疲弱机会上涨，在略低于昨日触及的三个半月高位之下徘徊。

“金价开始看似估值过高，假设3月和6月升息，我们认为金价的合理价位应在1,230美元左右水平，所以当前的价格偏高，”ETF Securities研究负责人James Butterfill称。

在消化了周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月会议记录后，市场参与人士开始怀疑，对美国近期通过的税改计划将提振通胀的信心，和普遍预计的未来升息路径。

“他们开始质疑，美联储是否能像他们所说的那样升息那么多次，这给黄金提供了更具吸引力的环境，”道明证券商品策略师Daniel Ghali称。

现货银上涨0.3%，报每盎司17.18美元，稍早触及八周高位17.26美元。

铂金涨0.7%，报每盎司963美元，稍早触及三个半月高位的964.80美元。(完)