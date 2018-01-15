金价触及四个月高位 因美元指数触及三年低位

路透卡尔加里1月15日 - 金价周一触及四个月峰值，因美元指数骤降至三年最低，但部分分析师称，美元走软并非受基本面因素驱动，可能短暂。

1826 GMT，现货金上扬0.1%，报每盎司1,339.66美元，盘中触及9月8日以来最高1,344.44美元。上周金价连涨第五周，涨幅为1.4%。

美国期金升0.4%，报每盎司1,340.50美元。

“我们看到美元稳步下跌，很大程度上是因为欧洲央行很可能在今年稍后撤走宽松政策，而非美国经济疲弱，”道明证券驻多伦多的商品策略部主管Bart Melek说。

欧元周一走强，之前欧洲央行官员称，央行可能在9月后结束购债。

Melek称，部分投资者还寻求将对股市的投资多元化。股市在近几周连创纪录新高。

美元指数跌0.67%，报90.367，早盘触及2015年1月以来最低90.279。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至1月9日当周，对冲基金和货币基金经理增加所持COMEX黄金和白银的净多头头寸。这也在一定程度上增加了金市的利多基调。

现货钯金上扬0.32%，报每盎司1,127.00美元，盘中触及纪录高位1,138美元。

钯金受汽车行业的强劲需求推动持续攀升，分析师称，从很大程度上看，价格大涨有些过度。

现货银上扬0.57%，报每盎司17.35美元，盘中触及近三个月高位17.42美元。

现货铂金上涨0.2%，报每盎司995.50美元，盘中触及9月11日以来最高1,001.40美元。(完)