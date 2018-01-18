金价持稳 美债收益率上升令金价承压

路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周四持平，在窄幅区间波动，最初因美元上涨而下跌，后随着美元走低而上涨，但金价的涨幅受限，因美债收益率攀升。

金融市场人士担心美国政府可能停摆，但没有给黄金价格带来太大影响。

1849 GMT，现货金持平于每盎司1,327.61美元，盘中稍早，金价触及1月12日以来最低的1,323.70美元。

美国2月期金收跌12美元，或0.9%，报每盎司1,327.20美元。

上日金价下跌0.8%，录得12月7日以来最大的单日百分比跌幅，因美元从三年低位反弹。

“美元和黄金之间的关系很稳定，”St. Louis-based EverBank全球市场总裁Chris Gaffney称。

早盘，美元下跌，因担心美国政府可能停摆，全球投资者寻求将所持货币多元化。稍后不久，美元扳回了部分跌幅。

欧洲交易时段10年期美债收益率报2.61%，触及2017年3月以来最高，将欧元区公债收益率推高。

根据路透技术分析师王涛称，现货金将跌至每盎司1,311美元，因其跌穿了1,329美元的技术支撑位。

部分分析师称，金价可能从近期数字货币回调走势中获得一定的支撑。

周三，比特币最多下跌20%，跌穿10,000美元关口，因投资者担心各国针对比特币采取的监管行动。

其它贵金属，银价收高0.3%，报每盎司16.96美元，钯金跌1.2%，报1,101.99美元。铂金升0.57%，报每盎司1,002.40美元，前日触及9月8日以来最高的1,007.60美元。(完)