金价跌逾1%从2016年8月来高位回落 因美元反弹

路透纽约/伦敦1月25日 - 金价周四跌逾1%，逆转稍早升势，因美国总统特朗普称希望美元强劲后，美元上涨。

特朗普周四在达沃斯接受CNBC采访时表示，他最终希望美元强劲。此后美元扭转稍早跌势，美股回吐涨幅。

这导致金价跌至每盎司1,342.70美元的盘中低点。

一天之前，受美国财长努钦称他欢迎美元走软后，美元下跌金价上涨。

“特朗普评论出炉的那一刻，我们看到欧元走软、美元走强，这影响到其他市场，”芝加哥RJO Futures资深大宗商品策略师Phillip Streible表示，“金价开始下跌，银价以随之走软。”

现货金收盘跌近0.8%，报1,347.65美元，盘中触及2016年8月3日以来最高的1,366.07美元。周三，金价跳升1.3%，录得8月以来的最大单日升幅。

美国2月期金收高6.60美元，或0.5%，报每盎司1,362.90美元。

欧元兑美元EUR=持平，稍早受欧洲央行总裁德拉吉讲话提振跳升至三年高位。

交易商表示，金价本周触及2016年8月以来高位后，面临修正。

“12月12日以来几乎未间断的爆炸性走势真的很神奇，该市场若要有机会进一步上升，急需盘整，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen早些时候表示。

其他贵金属方面，银价下跌1.5%，收报每盎司17.296美元，盘中触及9月15日来高位17.70美元。

铂金跌0.2%，报1,010.50美元，盘中触及2017年2月以来最高的1,027.60美元。

钯金下跌，收报1,095.75美元。(完)