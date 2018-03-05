金价下跌 但贸易战忧虑和意大利大选提供支撑

路透纽约/伦敦3月5日 - 金价周一下跌，因美元走强，盖过了意大利大选结果产生的不确定性以及对可能发生贸易战的担心。

1838 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,319.82美元，盘中触及2月27日以来最高的1,327.86美元。

美国4月期金收跌3.50美元，或0.3%，报每盎司1,319.90美元。

“支撑美元的是：对美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的预期在过去一周左右的时间里确实增强，”道明证券商品策略师Daniel Ghali称，此前美联储新主席鲍威尔在国会作证时表示，对美国经济前景感到乐观，打开了第四次升息的大门。

美元指数上涨0.2%，稍早触及近一周最低。

但黄金的支撑来自于，特朗普总统上周宣布对钢铝征收高额进口关税后，欧盟和加拿大发出报复威胁。

周末意大利大选产生悬峙议会。如果之前的预期得到确认，意大利的三大主要党派均不能单独执政，回到主流、温和政府的可能性微乎其微。

市场等待周五出炉的美国就业数据，将帮助给升息预期提供指引。

银价下跌0.5%，报每盎司16.40美元，稍早触及一周高位的16.60美元。

根据上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，截至2月27日当周，投机客的白银净空头头寸增至纪录高位。

铂金下跌0.2%，报每盎司960.50美元；钯金下跌0.9%，报982.47美元。(完)