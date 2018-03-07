金价上涨1.4% 因朝鲜对话可能性打击美元

路透纽约/伦敦3月6日 - 金价周二上涨逾1%，因朝鲜暗示对核对话持开放态度后美元下跌，投资者担心美国持冒进的贸易政策。

美元触及两周低位，因交易员押注风险更大的货币和资产，此前有消息称，韩朝将举行十多年来的首个首脑会晤；韩国称，朝鲜愿意与美国讨论去核化。

1833 GMT，现货金涨1.1%，报每盎司1,334.79美元，美国4月期金收高15.30美元，或1.2%，报每盎司1,335.20美元。

“这是美元下跌导致的，黄金与石油和工业金属一道，得益于有关朝鲜的消息，”盛宝银行的Ole Hansen称，“尽管如果走向朝鲜半岛无核化，会降低地缘政治风险。”

金价升1.4%，至2月26日以来最高的1,338.49美元，升穿了一个关键水准。”金价升穿了位于1,329美元的50日移动均线切入位，可能激发了一些止损买盘，”RJO Futures高级商品策略师Phillip Streible称。

美股下跌，欧股微升，但衡量全球主要股市的一个指标上涨，因亚洲股市走高。股市周一受爆发全球贸易战忧虑拖累下跌。

特朗普政府征收关税计划可能触发贸易战的忧虑有所缓解，但不确定性仍扶助抑制美元，提振黄金的避险买兴。

其它贵金属，银价上涨2.1%，报每盎司16.77美元，盘中触及两周半高位的16.86美元。铂金涨0.8%，报每盎司968.70美元。

钯金涨0.4%，报每盎司986.60美元，稍早触及三周低位的974美元。钯金上周急挫逾5%，在每盎司975美元受到强劲支撑，这是2016年1月至2018年1月期间的一个关键回档位。(完)