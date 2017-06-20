金价跌至五周低位 因美元反弹

路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。

纽约联储总裁杜德利周一称，劳动力市场收紧应该帮助推高通胀。这一讲话巩固了联储传递出的近日疲弱数据不太可能改变升息计划的讯息。

周二，英国央行总裁卡尼发表鸽派讲话，进一步提振美元。

周二，波士顿联储总裁罗森格伦称，美国和其它地方的低利率时代给金融稳定带来风险。

拥有投票权的芝加哥联储总裁埃文斯称，他对近期通胀疲弱忧心忡忡。

“再升息一次不是完全不可能，从现在到年底前，金价可能小幅下跌，特别是如果除美联储升息外，欧洲央行也开始逐渐缩小公债购买规模，”Natixis分析师Bernard Dahdah称。

1835 GMT，现货金下跌0.03%，报每盎司1,242.36美元， 盘中触及5月17日以来最低的1,241美元。

美国期金收跌0.3%，报1,243.50美元。

根据CME FedWatch，投资者消化的年底前再升息的可能性为约50%。

其它贵金属，现货钯金上涨1.5%，报每盎司873.20美元，现货铂金下跌0.6%，报916.95美元，银价升0.1%，报16.47美元，稍早触及5月12日以来最低的16.37美元。(完)