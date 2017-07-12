金价从近四个月低位上涨，因股市下跌和美元回落

路透纽约/伦敦7月11日 - 现货金周二上涨，摆脱了前日触及的近四个月低位，因股市下跌驱动避险卖盘，且美元回落。

1908 GMT，现货金升0.23%，报每盎司1,216.79美元，接近周一触及的3月15日以来最低1,204.45美元。

美国8月期金收高1.5美元，或0.12%，报每盎司1,214.70美元。

美股和美元逆转了升势，此前美国总统特朗普长子发布了一系列邮件，提及一位俄罗斯检察官向特朗普竞选团队提供民主党候选人希拉里黑材料。

“股市一度短暂大跌，引发避险黄金下午反弹，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称。

美元兑日圆下跌，此前触及四个月高位，受美国10年期公债收益率在过去两周升25个基点支撑。

交易员等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦本周晚些时候的讲话，及央行收紧货币政策的任何信号。

预计加拿大央行周三将升息。叶伦将于周三和周四就半年度货币政策在国会作证。

技术面上，金价支撑位在1,200美元，然后下一个支撑位在1,195美元，上行阻力位在1,230美元附近的200日移动均线切入位。

现货银升1.09%，报每盎司15.80美元，现货钯金上涨1.53%，报852.63美元，铂金升1.58%，报每盎司853.05美元。(完)