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金价触及近两周高位 因此前发布的美国数据令人失望
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2017年7月15日 / 凌晨2点23分 / 22 天前

金价触及近两周高位 因此前发布的美国数据令人失望

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周五攀升1.4%，至近两周以来最高水平，此前发布的数据直指美国通胀疲弱，确认了对今年联储再次升息的质疑。

6月美国消费者物价持平，零售销售连续第二个月下跌。在弱于预期的数据发布后，公债收益率下跌，美元指数跌至2016年9月以来最低水平。

1901 GMT，现货金升0.96%，报每盎司1,228.61美元，盘中高见1,232.76美元。本周势将上涨1.3%，为5月中以来的最大周度升幅。

美国数据增强了美国联邦储备委员会(FED/美联储)因缺少通胀迹象，可能放缓继续升息步伐的预期。此前一些投资人预计今年将再升息一次。

美联储主席叶伦本周对美国国会的讲话“比预想得更鸽派”，High Ridge Futures金属交易董事David　Meger称。

周五的数据“确认了延后升息”的预期，他表示，“我们认为贵金属会受此提振”。

交投最活跃的美国8月期金收高10.20美元，或0.84%，报每盎司1,227.50美元。该合约本周升1.5%，为六周来的首周上涨。

全球最大黄金支持上市交易基金持金量下跌0.43%，从周三的832.39吨下降至周四的828.84吨。

银价升1.79%，报每盎司15.94美元，本周将升2.3%。对于银，基金大多抛售处于纪录高位的多头头寸，但上市交易基金投资者最近在买入，两者的做法大相径庭，盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。

钯金升0.81%，报每盎司858.65美元，本周将升2.4%；铂金升1.68%，报每盎司916.65美元，本周将升1.5%。(完)

编译 刘静；审校 李军

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