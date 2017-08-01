金价触及七周最高 因美元跌至近16个月低位

路透纽约/伦敦7月31日 - 金价周一触及近七周最高，受助于美元遇挫和美国经济数据给美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年是否能再次升息蒙上阴云。

1800 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,267.4美元，盘中升至6月14日以来最高的1,270.98美元，本月有望升2.1%，为2月以来的最大月度升幅。美国期金跌0.1%，报1,266.60美元。

“美元疲弱推高金价，美元不仅是兑欧元下挫，兑多数主要货币均下跌，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称，“美国政坛一团糟，美国数据也不是那么振奋人心。”

美元指数跌至近16个月低位，令以美元计价的黄金对其它货币持有者来说更便宜，可能意味着需求增长。

美联储副主席费舍尔称，美国医保、监管、税收和贸易等政策前景不确定，可能迫使企业等到政策更明朗后再开始新项目。

但疲弱的实货需求预计将限制金价涨幅。上周印度金价录得七个月来的最大贴水，因金价反弹限制了零售需求，其它亚洲中心的实货升水下降也未能在淡季期间吸引消费者。

其它贵金属，银价升0.8%，报每盎司16.79美元，盘中升至6月29日以来最高的16.88美元。

钯金升1.1%，报886.30美元，盘中触及七周高位897.05美元。铂金涨1%，报938.30美元，盘中升至6月14日以来最高的943.70美元，本月录得2月以来的首个月度涨幅。(完)