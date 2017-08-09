金价跌至两周低位 因美国就业数据提振美元

路透纽约/约翰内斯堡8月8日 - 金价周二跌至两周低位，上周五发布的美国就业数据好于预期，美元转升，投资者等待本周晚些时候出炉的美国通胀数据，以进一步寻找升息步伐线索。

1809 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,255.81美元，盘中跌至7月26日以来最低的1,251.01美元，略高于50日移动均线切入位。

美国期金收跌0.2%，报1,262.60美元。

“我们看见就业数据好于预期，这引发美元跳升，给金市带来压力，”RJO Futures高级商品经纪商Phillip Streible称。

美国6月职位空缺数跳升至纪录高位，超过雇佣人数，提振美元兑一篮子货币上涨。

投资者注意到日本方面的消息称，朝鲜可能已经开发了核弹头。

地缘政治风险能够提振对黄金等避险资产的需求。

投资者还在等待本周出炉的美国通胀数据，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时开始减少4.2万亿美元债券组合的线索。

“考虑到将收紧货币政策的举动...正在形成的看多技术图形可能是在警告，投资者正在买入更多的黄金，以对冲未来更大的风险，”加拿大丰业银行分析师在公告中写道。

SPDR Gold Trust持金量周一小幅下跌0.03%，至786.87吨，为2016年3月以来最低。

其它贵金属，铂金上涨0.3%，报每盎司966.70美元，盘中触及4月21日以来最高的978.10美元。

钯金涨1.2%，报每盎司896.50美元，银价XAG=涨1%，报每盎司16.40美元。(完)