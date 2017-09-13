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金价转升 因美元从高位回落
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#国际财经
2017年9月13日 / 凌晨12点04分 / 1 个月前

金价转升 因美元从高位回落

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦9月12日 - 金价周二从逾一周最低水准反弹，因美元缩小涨幅，此前美国总统特朗普称，联合国对朝鲜的制裁“与最终不得不将要发生的事情相比不算什么”。

现货金早盘触及9月1日以来最低的1,322.15美元，1837 GMT,升0.3%，报每盎司1,330.68美元。

美国期金收跌0.2%，报1,332.70美元。

金价转升，此前特朗普称，联合国对朝鲜的最新制裁仅是很小的一步，与对付朝鲜核计划将要发生的事情相比不算什么。

“这是特朗普方面比较激进的言辞，提振了金价，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称。

上周金价升至一年高位，但周一下跌1.4%，为两个月来的最大单日跌幅，因对朝鲜核计划和伊尔玛飓风的担忧缓解。

美元指数从日高回落，但仍高于上周五触及的两年半低位。

标普500指数和全球股指触及新高，因投资者青睐高风险资产，而不是黄金和日圆等避险资产。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold持金量周一增加1.2吨，此前三日持金量减少。

现货银升0.3%，报每盎司17.85美元，此前触及9月1日以来最低的17.67美元。

铂金下跌0.5%，报985.20美元，钯金升1.8%，报每盎司948.30美元。(完)

编译 刘静；审校 李军

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