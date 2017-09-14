金价跌至一周半低位 因美元上涨

路透纽约/伦敦 9月13日 - 金价周三跌至一周半低位，抹去稍早的升幅，因美元指数跳升，但全球股市继周二创纪录新高后回落，帮助限制了跌幅。

1834 GMT，现货金下跌0.65%，报每盎司1,322.91美元，盘中跌至9月1日以来最低的1,320.51美元。

美国12月期金收跌0.4%，报1,328美元。

“上周高点时建立了很多头寸，都是些疲弱的短期头寸，我们看见很多头寸都被出脱了，”Logic Advisors合伙人Bill O‘Neill谈到金价上周触及约一年高位时称。

“本周市场缺乏避险氛围，市场基调更平静，更谨慎，这打压金价。”

美元由跌转升后金价下跌，此前发布的一份报告称，8月美国生产者物价反弹，交易员将注意力转向美国消费者物价通胀数据。

全球股市走低。

黄金支持的上市交易基金的投资者因价格下跌而买入，SPDR Gold Trust持金量周二较周一升0.35%。

投资者等待周四发布的美国消费者物价通胀数据，数据应该会为美国升息步伐提供进一步线索。之前发布的一批通胀数据疲弱，削弱了对美联储12月升息的预期。

现货银下跌0.8%，报每盎司17.77美元。

现货铂金跌1.2%，报每盎司975.05美元，盘中低见8月28日以来最低的973美元，现货钯金挫1.7%，报938美元。(完)