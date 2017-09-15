金价从触及两周低位后反弹 因通胀数据公布后美元由升转跌

路透纽约9月14日 - 金价周四从两周低位反弹，因朝鲜对美国和日本发出威胁；美元下跌，尽管美国消费者通胀数据强劲可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步升息。

一个朝鲜国家机构威胁使用核武器“击沉”日本，把美国化为“一片灰烬和黑暗”，因它们支持联合国安理会针对朝鲜最新核试验的制裁决议。

“这样的言论产生了一定的买盘，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible称。

“美元走疲也提供了一些支撑。”

1803 GMT，现货金涨0.4%，报每盎司1,328.33美元，稍早跌至8月31日以来最低的1,315.71美元。

美国12月期金收高0.1%，报1,329.30美元。

中国比特币交易所宣布从9月30日开始停止所有交易，这也提供了支撑。

美元指数下跌0.4%，尽管数据显示，8月美国消费者物价增速快于预期。

分析师称，通胀持坚，可能给再一次升息铺路，并会令美元大幅走高。

现货银涨0.01%，报每盎司17.73美元；现货铂金涨0.5%，报每盎司981.80美元，此前跌至8月28日以来最低的971.50美元。

现货钯金下跌1.4%，报923.48美元，盘中跌至8月18日以来最低的914美元。(完)