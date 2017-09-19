金价徘徊在近两周低位 市场等待美联储会议

路透纽约/伦敦9月19日 - 金价周二持平，仍徘徊在前日触及的两周低位附近，市场交投稀落，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者开始举行为期两日的政策会议，金融市场将会密切关注，以寻找美国货币政策收紧前景的线索。

交易“略为缩量，美联储会议前通常预计会这样”，渣打银行贵金属分析师Suki Cooper称。

美联储会议前，美元兑一篮子货币小幅下跌，分析师预计，美联储周三将在声明中宣布减少购买债券，并保持12月升息的可能性。

“美元下跌，然后又上涨，基本上反应了今日金市走势，”道明证券商品策略负责人Bart Melek称。

美元走强减少了黄金对投资者的吸引力。自9月8日触及一年高位1,357.54美元以来，金价下跌了3.6%。美元兑一篮子货币在9月8日触及逾两年半低位。

Cooper称，美联储缩表是“普遍预期，现在我们认为还有一次升息”。

1814 GMT，现货金升0.21%，报每盎司1,309.32美元，脱离前日低位1,304.10美元。交投最活跃的12月期金收跌0.2美元，或0.02%，报每盎司1,310.6美元。

其它贵金属，银价收高0.35%，报每盎司17.27美元，铂金下跌0.74%，报每盎司952.4美元，钯金下跌2.86%，报908.73美元。盘中低见一个月最低908.97美元。(完)