金价下跌1%触及三周低位 此前美联储发布政策声明

路透纽约/伦敦9月20日 - 金价周三下跌1%，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，但暗示仍预计年底前收紧信贷。

美联储结束为期两日的政策会议发布声明前，金价升高，后逆转走势下跌，一度跌穿交易员认为是心理支撑位的1,300美元，触及8月28日以来最低的1,295.81美元。

正如预期的那样，美联储还表示，将于10月开始缩减金融危机以后购买的公债和抵押贷款支持证券(MBS)投资组合。最新经济预估显示，16名委员中有11名预计，到2017年底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平。

“美联储出来说，开始逆转量化宽松政策，每月减少约100亿美元债券，仍预计12月升息，明年升息三次，这给黄金带来压力，”GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman称。

1837 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,298.1美元，黄金收复了失地，在约15分钟之内回升至1,300美元水平之上。

“在1,300美元价位有天然的抵抗力，”USAA Precious Metals and

Minerals Fund投资组合经理Dan Denbow称，“投资者看似锁定在这样的整数价位。”

Denbow指出，已经在减少刺激经济或收紧政策的全球其它央行，将关注美联储会议结果。

现货银下跌1.66%，报每盎司17.033美元，铂金下跌1.18%，报每盎司936.80美元，钯金升0.32%，报每盎司911.40美元。

交投最活跃的美国12月期金收高5.80美元，或0.44%，报每盎司1,316.40美元。(完)