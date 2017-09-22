金价跌至近四周低位 因美联储暗示将在12月升息

路透纽约/伦敦9月21日 - 金价周四下跌约1%，触及近四周低位，未受美元进一步走软影响，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示，可能在12月升息。

黄金对美国升息非常敏感，因为相对于其他资产，升息提振了持有无息黄金的机会成本，同时提振美元，而黄金是以美元计价的。

1925 GMT，现货金跌0.7%，报每盎司1,291.46美元，稍早触及8月25日以来最低1,287.61美元。美国12月期金收报每盎司1,294.80美元。

“今天延续了昨日的走势，我认为，人们认为美联储的政策基调足够鹰派，”U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth说。

“如果从现在开始，医保立法、税务政策以及工作岗位返回美国等一一得以实现，这意味着，经济增长将会加速，这对黄金不利，因此，投资者可能认为，现在是锁定获利的好时机，因为市场消化了12月升息。”

美联储在周三结束为期两天会议后发布的声明中暗示，尽管近期一系列通胀数据疲软，但仍预计年底前会再升息一次。

联储还表示，计划削减所持4.2万亿美元的债券组合。

金价自本月稍早触及逾一年最高1,357.54美元后，已回落超过60美元。

美元兑日圆触及两个月高位，之前美联储公布利率决定，但稍后兑欧元回落，因欧洲央行总裁德拉吉称，货币政策不是解决欧元区金融失衡的正确工具。

现货银跌1.1%，报每盎司16.94美元，盘中触及8月25日以来最低16.80美元。

现货铂金跌0.3%，报每盎司936.10美元，稍早触及近八周低位925美元。现货钯金上涨0.2%，报每盎司911.60美元。(完)