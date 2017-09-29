金价从六周低点反弹 因美元下滑

路透纽约/伦敦9月28日 - 金价周四从六周低点反弹，因美元转跌，且出现空头回补。金价稍早承压，因美国提议的税改和强劲的经济数据为今年美国再度加息的提供了理据。

2001 GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,286.60美元，稍早触及8月16日来最低的1,277.26美元。

美国12月期金收高0.90美元，或0.07%，报每盎司1,288.70美元，盘中触及五周低点1,280.40美元。

“市场呈超卖，在1,280美元水准出现一些整固性反弹。”Logic Advisors合伙人Bill O‘Neill表示。

美元从六周高位回落。在数据显示美国经济的潜在力道后，投资人预期12月加息，及美国债务上升的预期带动10年期美债收益率升至两个半月高位，之后该收益率回稳。

“我认为美债收益率在年底前将稳步逐渐走高，这对金价不是太有利，”O‘Neill表示。

ScotiaMocatta分析师表示，金价的技术性费波纳奇支撑位在1,281.30美元，100日移动均线切入位报1,271美元。

其他贵金属中，铂金升0.4%，报每盎司919.24美元，稍早跌至逾两个月最低的910.50美元。

钯金升0.4%，报每盎司931.00美元。钯金连续第二日价格高于铂金，此前投机商涌入市场。

现货银升0.4%，报每盎司16.80美元，稍早触及8月16日来最低16.64美元。(完)