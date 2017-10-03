金价跌至七周低点 因美国10年期公债收益率攀升

路透纽约/伦敦10月2日 - 金价周一跌至近七周低点，因美国公债收益率攀升，推高美元，而周末西班牙加泰罗尼亚地区独立公投发生暴力冲突打压欧元。

“近期金市遭抛售，主要同美国政府宣布了期待已久的税改计划后引发的因预期景气复苏而进行的交易相关。”三菱分析师Jonathan Butler表示。

1746 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,273.78美元，盘中触及近七周最低的1,270.60美元。

美国12月期金收跌9美元，或0.7%，报每盎司1,275.80美元。

“基金一直在结清仓位，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示。

全球股市周一攀升，因对企业业绩前景和美国总统特朗普的税改计划乐观，美元指数上涨，因美国公布的制造业指数升至2004年来最高。

指标美国10年期公债收益率触及7月中来最高，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年进行第三次加息、美国数据强劲以及传闻称下一任美联储主席可能更偏鹰派。

西班牙警方周日强力镇压被当局宣告违宪的加泰罗尼亚公投。加泰罗尼亚自治区官员称，周日公投中有90%选民选择脱离西班牙，这为该地区单方面宣布脱离西班牙独立打开了大门。欧元因此承压。

现货银下跌0.1%，报每盎司16.59美元，盘中跌至8月9日来最低。

铂金升0.5%，报每盎司914.10美元，盘中触及7月中来最低。钯金大跌2.3%，报每盎司913.00美元。(完)