金价悉数收复上周失地 因美元下滑

路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周一上涨，上周失地悉数收复，因美元走软及一关键技术水准表现出韧性，消除了部分下档压力，而中国买家回场也提供了支撑。

上周五美国公布的9月薪资增长和失业率数据强劲，巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月加息的预期，推高美元和美国公债收益率，拖累金价跌至两个月低点，且录得四周连跌，周一金价反弹。

金价在切入位为1,253美元的200日移动均线上方表现出韧性，也给市场提供了一些技术性支撑。另外，美元从10周高位回软，朝鲜和西班牙的地缘政治忧虑也支撑金价。

1833 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,283.16美元，美国12月期金收高0.8%，报1,285美元。

“我认为升势主要还是技术性的。”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示，并称地缘政治忧虑犹存，也有支撑作用。

周一公布的数据显示，9月中国央行连续第11个月没有增持黄金储备。

实货市场，中国买家在黄金周假期后回场，对金价也可能是一个支撑因素。

现货银升0.7%，报每盎司16.89美元，铂金升0.3%，报每盎司915.75美元，钯金升0.8%，报每盎司927.50美元。(完)