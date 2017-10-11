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黄金价格触及近两周高位 但美国升息前景限制升幅
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2017年10月11日 / 凌晨12点00分 / 8 天前

黄金价格触及近两周高位 但美国升息前景限制升幅

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月10日 - 黄金价格周二升至近两周高位，西班牙和朝鲜地缘政治紧张局势和美元走软提供支撑，但对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年再次升息的预期遏制了金价的升势。

周二朝鲜执政党庆祝建党，投资人尤为谨慎，昨日俄罗斯和中国共同呼吁对朝鲜问题保持克制，之前美国总统特朗普在推文中暗示他有采取军事行动之意。

周二西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特在议会表示，目前重要的是要缓解加泰罗尼亚地区的紧张局势，提议议会先搁置独立公投的结果，以进行对话。

美元指数下滑，美股主要股指再创新高，美国公债收益率下滑。

“美联储将升息，所以金价可能将跌穿目前区间，至1,250美元水准，而地缘政治紧张局势会支撑金价。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

1753 GMT，现货金升0.5%至每盎司1,289.81美元，盘中稍早触及9月末以来最高位1,294.25美元。

美国12月期金涨0.7%至每盎司1,293.80美元。

“目前唯一牵制金价的当然是美联储即将加息，但如果政治因素恶化，预计1,300美元都不会是顶部。”Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla谈到对西班牙和朝鲜的担忧时表示。

联邦基金利率期货走势显示，交易商现预计美联储在12月加息的机率近九成。

其他贵金属方面，现货银涨1.3%至每盎司17.16美元，稍早触及9月20日来的高点17.248美元。

现货铂金大致2.3%至每盎司932.60美元，稍早触及两周高位933.90美元。现货钯金涨0.3%至每盎司932.60美元。(完)

编译 李军; 审校 刘静

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