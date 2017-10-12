金价延续升势 此前美联储发表最新会议记录

路透纽约/伦敦10月11日 - 金价周三延续升势，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发表的9月会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储应该在未来两年内逐步升息，直至短期利率达到2.5%。

1943 GMT，现货金涨0.4%，报每盎司1,292.88美元，美国12月期金在会议记录发布前收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,288.90美元。

“美联储会议记录似乎在强调，低通胀可能不时临时性的，记录还强调了未来利率决定将取决于数据，”道明证券商品策略负责人Bart Melek称。

“这对黄金有些利多，相对于会议记录公布前。”

金价会在周末前触及每盎司1,300美元，Melek补充说。

金价周二触及近两周高位，周三录得连续第四日上涨。

美元指数跌至近两周低位，令以美元计价的黄金对其它货币持有者来说更便宜。

其它贵金属，银价升0.8%，报每盎司17.22美元，前日触及三周高位。

铂金涨0.02%，报每盎司929.20美元，盘中高见两周高位的934.50美元，钯金升2.8%，报959.75美元，为一个月高位。(完)