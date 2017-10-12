FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金价触及逾两周高点 关注周五美国通胀数据
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月12日 / 晚上11点34分 / 6 天前

金价触及逾两周高点 关注周五美国通胀数据

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月12日 - 金价周四小涨至逾两周高位，因市场焦点转向周五将出炉的美国通胀数据，预计将会为货币政策提供更多线索。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的9月会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

在美国数据显示上周初请失业金人数降至逾一个月低点后，美元小涨。

但美元兑一篮子主要货币仍在两周低点附近，因市场认为美联储会议记录偏鸽派。

1930GMT，现货金持稳在每盎司1,293.40美元，盘中一度创下9月26日以来的最高水准每盎司1,297.40美元。

美国12月期金小涨至每盎1,296.50美元。

“市场正在寻找一些方向，在出现更多地缘政治冲突或者利率上升前，情势并不明朗。”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

他还表示，强劲的企业业绩也可能给美联储继续升息的空间，这对金价不利。

分析师表示，印度排灯节将至，可能刺激对黄金的买盘。

其他贵金属方面，现货银涨0.8%至每盎司17.23美元，盘中触及三周高位；现货铂金涨0.8%至每盎司935.49美元，盘中也触及逾两周最高；现货钯金跳升1.9%至每盎司977.25美元，为9月6日来最高。(完)

编译 李军; 审校 刘静

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below