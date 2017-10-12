金价触及逾两周高点 关注周五美国通胀数据

路透纽约/伦敦10月12日 - 金价周四小涨至逾两周高位，因市场焦点转向周五将出炉的美国通胀数据，预计将会为货币政策提供更多线索。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的9月会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

在美国数据显示上周初请失业金人数降至逾一个月低点后，美元小涨。

但美元兑一篮子主要货币仍在两周低点附近，因市场认为美联储会议记录偏鸽派。

1930GMT，现货金持稳在每盎司1,293.40美元，盘中一度创下9月26日以来的最高水准每盎司1,297.40美元。

美国12月期金小涨至每盎1,296.50美元。

“市场正在寻找一些方向，在出现更多地缘政治冲突或者利率上升前，情势并不明朗。”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

他还表示，强劲的企业业绩也可能给美联储继续升息的空间，这对金价不利。

分析师表示，印度排灯节将至，可能刺激对黄金的买盘。

其他贵金属方面，现货银涨0.8%至每盎司17.23美元，盘中触及三周高位；现货铂金涨0.8%至每盎司935.49美元，盘中也触及逾两周最高；现货钯金跳升1.9%至每盎司977.25美元，为9月6日来最高。(完)