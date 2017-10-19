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金价下滑 因美元受鹰派联储主席人选预期提振走强
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#国际财经
2017年10月19日 / 凌晨12点11分 / 3 天内

金价下滑 因美元受鹰派联储主席人选预期提振走强

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月18日 - 金价周三连续第三日下跌，交易日大部分时间受美元走强拖累，因市场臆测，下任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席政策上鹰派。

1821 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,281.50美元，盘中触及10月9日以来最低的1,276.73美元。

美国12月期金收跌3.20美元，或0.3%，报每盎司1,283美元。

一位消息人士周二告诉路透称，共有五位美联储主席候选人选。

“明年升息还没有完全被消化，在臆测联储理事鲍威尔可能成为下任主席后情况发生了巨大的变化，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

根据路透调查的分析师，认为鲍威尔担任下任主席的预期略占多数，但大部分人称，现任主席叶伦是最佳人选。

美元升至一周半高位，随后转跌，因交易员消化总统特朗普税改计划的更多细节。

预计美国税改将提振经济增长和通胀，所以对金价不利。

同时市场普遍预计美联储会在12月进行今年第三次升息。

“主要支撑位是1,275美元...，1,260美元价位更加重要，”Logic Advisors合伙人Bill O‘Neill谈及100日移动均线和10月低位时称。

其它贵金属，现货银持平于每盎司17美元，盘中触及逾一周最低水平。

铂金下滑1%，报每盎司920.90美元，钯金下跌2.14%，报每盎司957.55美元。(完)

编译 刘静；审校 利棣儿

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