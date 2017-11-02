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金价脱离日高 此前美国众议院共和党公布税改计划
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2017年11月2日 / 晚上11点31分 / 更新于 10 小时前

金价脱离日高 此前美国众议院共和党公布税改计划

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月2日 - 金价周四触及两周高位后缩减涨幅，此前众议院共和党发布了改革美国税务体系的议案。

投资者也聚焦美国联邦储备委员会(FED/美联储)新主席提名，可能会影响未来升息步伐。

美国总统特朗普提名美联储理事鲍威尔出任下任美联储主席。

众议院共和党提议将企业税从35%下调至20%，并减少个人所得税税级后，美元下跌，10年期美债收益率跌至两周低位。

“在宣布税改议案前后有些波动，”RJO Futures高级市场策略师Dan Hussey称，这促使金价从高位回落。

1843 GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,276.79美元，为10月20日以来最高。

美国12月期金收高0.80美元，或0.1%，报每盎司1,278.10美元。

根据CME Fedwatch工具，市场现在消化的12月升息机率为97%，如果共和党税改提议得以实施，成功加快经济增速，后续升息步伐将加快。

投资者对冲股市可能过热的风险也推高金价，Heraeus Precious Metals副主席Miguel Perez-Santalla称。

金价升穿位于1,275.62美元的100日移动均线，但技术指标显示，金价将下跌，分析师称。

现货银下跌0.2%，报每盎司17.09美元，盘中触及10月20日以来最高的17.24美元。

铂金下跌1.1%，报每盎司921美元，钯金下跌0.7%，报每盎司994.75美元。(完)

编译 刘静；审校 母红

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