金价因美元走强而下跌 上日录得六周最大单日涨幅

路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周二下跌0.5%，在前日大涨后小幅回落，因美元走强，削弱了避险对投资的吸引力，油价也下挫。

周一，金价最高升1%，录得六周来最大单日涨幅，因沙特阿拉伯王储穆罕默德通过反贪清洗行动逮捕了多名政界和商界精英的消息，提振油价升至两年半高位。周二金价回落，但陷于20美元的区间内，Upper Saddle River合伙人Bill O’Neill称。

“金价陷于1,260-1,280美元的区间内，”他称，“现在黄金市场的整体气氛不是特别有利，避险需求没有了。”

1847 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,275.30美元，美国12月期金收跌5.80美元，或0.5%，报每盎司1,275.80美元。

美元兑欧元上涨0.3%，因投资者押注，美国和欧元区的货币政策仍将背道而驰。

油价也从周一沙特王储穆罕默德反贪肃清行动带动的升势中回落。

黄金和油价都以美元计价，美元走高令以美元计价的商品承压。

现货银下跌1.6%，报每盎司16.96美元，日高为10月20日以来最高的17.27美元。

周一，银价急升2.5%，表现好于金价，黄金/银价格比降至74.39的9月中以来最低。

铂金下跌1.3%，报每盎司922.40美元；钯金下跌0.4%，报每盎司995.60美元。(完)