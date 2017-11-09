金价上涨 因美国减税计划实施时间可能被延后

路透纽约/伦敦11月8日 - 金价周三上涨，徘徊在接近三周高位，因期待已久的美国税改计划可能遭延后的预期推低美元。钯金触及2001年来最高。

1900 GMT，现货金涨0.6%，报每盎司1,283.20美元，美国12月期金GCcv1收高7.90美元，或0.6%，报每盎司1,283.70美元。

美国众议院议长莱恩给执行下调企业税税率的时间可能延后预留大门，此前有媒体报导称，共和党参议员议员正在探索此选项。

美股下跌，美元指数下跌0.1%，跌向最近几周触及的三个半月低位。

“越是接近12月升息，金价应该越低，”Natixis贵金属分析师Bernard Dahdah称。

交易员称，12月升息已经被市场消化，但税改计划可能延后意味着明年升息可能放缓。他们表示这可能支撑金价。

实货需求方面，行业官员和分析师警告称，今年第四季印度黄金进口可能同比下跌25%，因重要节日季需求疲弱，投资者寻求股市等风险资产的更高回报。

其它贵金属，钯金涨2.4%，报每盎司1,016美元，盘中触及2001年以来最高的1,019美元。

钯金较铂金升水扩至每盎司85美元，也为2001年5月以来最高。9月，钯金价格16年来首次高于铂金价格。

银价升0.9%，报每盎司17.11美元，铂金涨1.2%，报每盎司933.60美元。(完)