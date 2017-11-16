金价在震荡交投中小幅下跌 因美元缩减跌幅

路透纽约/伦敦11月15日 - 金价周三下跌，盘中在平盘上下波动，先是升至10月20日以来最高，然后回落并在日低附近徘徊，因美元缩减跌幅。

美国数据显示，上月零售销售上涨，核心通胀攀升，夯实了美国进一步升息的预期，扶助美元兑一篮子货币从日低回升。

美元走软令黄金对其它货币持有者来说更便宜。

1841 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,277.51美元，盘中触及10月20日以来最高的1,289.09美元。金价本周累积升0.8%。

美国12月期金收跌5.20美元，或0.4%，报每盎司1,277.70美元。

美国减税可能刺激经济增长的前景蒙阴，此前参议院共和党将废除奥巴马医保中一关键部分与税改计划联系在一起，制造了新的政治障碍。

“市场臆测减税计划出台需要很长时间，意味着美联储将不会像其预期的那样激进，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。

澳新银行分析师Daniel Hynes称，周三的通胀数据可能刺激金价突破10月中以来的交易区间1,265-1,290美元。

美股走低，因能源股仍承压，油价连续第四日下挫。

技术面方面，阻力位位于切入位在1,292美元附近的50日移动均线，以及位于1,297.70美元的费波纳奇水准。

其它贵金属，银价下跌0.4%，报每盎司16.95美元，铂金涨0.2%，报每盎司927.74美元，钯金下跌0.4%，报981.75美元，盘中触及两周低位973.40美元。(完)