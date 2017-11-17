金价下跌维持区间波动 投资者消化众议院减税议案获得通过

路透纽约/伦敦11月16日 - 金价周四小幅下跌，维持区间波动，因美国众议院通过了其税改立法议案，财政政策可能因预期中的升息影响发生变化。

众议院通过了对企业、小企业主和个人下调联邦税的立法议案。参议院还未就其自己的减税计划进行投票。

“税收将决定我们是什么样的国家，对美元会产生影响，相反地对金价也带来影响，”Heraeus Precious Metals高级金属交易员John Lawrence称。

1909 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,277.80美元，周三，金价触及三周半高位1,289.09美元。

美国12月期金收高0.50美元，或0.04%，报每盎司1,278.20美元。

11月迄今为止，黄金一直在约24美元的狭窄波动区间交易。

ICBC Standard Bank贵金属策略师Tom Kendall称，呈区间交易的原因是投资者在权衡美国升息前景的压力和美国财政政策的不确定性带来的支持。

美元小幅上涨。

交易员预计12月13日美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性为96.7%，CME Group的FedWatch显示。这将是美联储今年第三次升息。

在实货黄金需求方面，BMI Research在一份公告中称，到2026年前，中国的黄金产量增长将放缓，因储备减少和生产成本上升。

其它贵金属，钯金终结了五日连跌走势，上涨0.4%，报每盎司987.50美元，周三触及两周低位。

银价升0.4%，报每盎司17.06美元，铂金涨0.1%，报每盎司932美元。(完)