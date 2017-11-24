金价持稳 因美元续挫

路透伦敦/卡尔加里11月23日 - 金价周四持稳，前日大涨近1%后今日几乎持平，因美元受美国明年升息预期减弱拖累续跌。

周三美元录得五个月来的最大单日跌幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录显示，“许多决策者”担心通胀在比预期更长的时间内保持在2%的目标之下。

周四，美元续跌，为美元计价的黄金构成支撑，因对非美国投资者来说黄金更便宜。

现货金收跌0.1%，报每盎司1,290.80美元。

美国12月期金下跌0.1%，报1,290.70美元。

“很明显黄金仍需要刺激，但我们仍预计会达到我们的年底目标每盎司1,325美元，”丹麦盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。

“通胀前景仍低，长期收益率仍低迷，今年有地缘政治风险，这些足以促使投资者买入黄金，尽管全球的增长前景仍强劲。”

今日交易量较平常低，因日本金融市场适逢公共假日休市，美国市场也因感恩节假日休市。

其它贵金属，银价下跌0.5%，报每盎司17.07美元，铂金下跌0.6%，报每盎司933美元，钯金升0.7%，报每盎司1,010美元。

在全球市场，中国股市录得近两年最大跌幅，重压全球股市，打击了风险胃纳，为普遍认为是避险资产的黄金提供支撑。

根据路透技术分析师Wang Tao，现货金可能会测试1,283美元支撑位，因未能突破1,297美元的阻力位。(完)