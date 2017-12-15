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金价从一周高位回落 美国发布强劲零售数据提振美元反弹
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#国际财经
December 15, 2017 / 12:17 AM / 2 days ago

金价从一周高位回落 美国发布强劲零售数据提振美元反弹

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦12月14日 - 金价周四小幅下跌，从一周高位回落，因强劲的美国零售销售数据发布后美元反弹。钯金升至2001年2月以来最高。

美国11月零售销售增幅超过预期，因假日购物季开局凌厉。

“这是2012年以来看到的最强劲的零售销售增幅，”Think Markets UK首席市场分析师Naeem Aslam称。

1943 GMT，现货金下跌0.03%，报每盎司1,255.77美元，早盘触及一周高位的1,259.11美元。

美国2月期金收高8.50美元，或0.7&，报每盎司1,257.10美元。

钯金涨1.4%，报每盎司1,030.80美元。稍早，钯金触及16年半高位，跳升2%至1,038美元。

美国零售销售数据强劲提振美元，令以美元计价的黄金对其它货币持有者来说更贵。

“昨天美联储会议结束前，许多人预计联储会上调升息次数预期，而不是减少，”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称，“今日金价从昨日高位技术性回撤。”

周三，现货金升至1,256.87美元，此前美联储一如预期升息，并预计明后年各再升息三次，与市场预期一致。

铂金下跌0.7%，报每盎司878.80美元，稍早触及六日高位的891.20美元。

银价下跌0.8%，报每盎司15.93美元，上日触及五个月低位的15.59美元。(完

编译 刘静；审校 母红

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