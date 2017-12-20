金价升至两周高位 因美元下跌

路透纽约/伦敦12月20日 - 金价周三连续第四日上涨，升至两周高位，因美国数据显示，房屋销售稳固，但抵押贷款申请件数下降，将美元推至两周低位。

但金价涨幅受限，因美债收益率升至九个月高位，此前美国国会批准了数十年来最大规模的税改议案。

1853 GMT，现货金上升0.3%，报每盎司1,265.26美元，盘中升至12月6日以来最高的1,267.81美元。

美国期金收高0.4%，报1,269.60美元。

金价已经从12月12日触及的五个月低位上涨了约2.5%，受助于美元走软。

“临近节日周，金价继续在1,250-1,270美元区间波动，”Dillon Gage Metals投资服务执行副总裁Walter Pehowich称，“股市里的许多人看似已经轧平头寸，为圣诞假期后的新年做准备。”

2017年最后一季的交易区间有望成为10年来最窄。

周二，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量较周一下跌1%，至9月初以来的最低水平。

MKS PAMP交易员Sam Laughlin称，但金价下跌刺激了中国的黄金实货需求，本地溢价接近11美元。

高盛在一份研究报告中称，预计明年年中金价进一步跌至1,200美元。

钯金升0.5%，报1,026.97美元，距离上周触及的2001年2月以来最高的1,038美元不远。

现货银升0.3%，报每盎司16.17美元，铂金涨0.2%，报每盎司915.74美元，两者盘中均升至两周半高位。(完)