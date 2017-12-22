金价持稳在两周高位附近 因美国数据令美元保持稳定

路透纽约/伦敦12月21日 - 金价周四在稍早触及的两周高位附近持稳，此前美国发布国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和地区企业活动数据，令交易员对经济保持稳定的预期不变，美元普遍持稳。

1932 GMT，现货金涨0.06%，报每盎司1,266.35美元，为连续第五日上升，稍早触及12月6日以来最高的1,268.26美元。美国期金收高0.08%，报1,270.60美元。

现货钯金上涨，一度触及2001年2月以来最高的1,038.99美元，之后缩减涨幅，升1.1%，报每盎司1,036.15美元。今年，钯金上涨逾50%，因预期需求从柴油车转向汽油车。钯金用于汽油车的催化转换器。

全球股市温和上涨，受助于美国经济增长数据稳固，投资者消化了近期通过减税规模达1.5万亿美元的税改议案。

在GDP和初请失业金人数数据发布后，美债收益率下跌。

美国众议院在本周末前朝着避免政府部分关门迈进了一步，批准了向联邦机构注资至1月19日的议案讨论规则。

“市场淡静，寻找更多一点的方面...我认为市场也许担心预算，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth补充道，这可能给黄金提供了一些支撑。

其它贵金属，银价下跌0.5%，报每盎司16.09美元，前日升至两周高位的16.26美元。

铂金下跌0.4%，报每盎司914.80美元，前日触及12月5日以来最高。(完)