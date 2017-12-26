美元走软提振金价上扬 钯金触及17年高位

路透纽约班加罗尔12月26日 - 金价周二小涨，盘中触及逾三周高位，受助于美元走软和技术信号。钯金触及2001年2月以来最高，因供应忧虑。

金市周一因圣诞节假期休市，周二恢复交易。

美国股市周二承压，投资者买入商品。全球很多市场周二休市，包括部分欧洲和亚洲市场。

1852 GMT，现货金上扬0.69%，报每盎司1,283.6801美元，盘中触及12月1日以来最高1,283.72美元。

美国2月期金收涨8.70美元，或0.68%，报每盎司1,287.50美元。金价有望连涨第二年。

对全球地缘政治风险的持续担忧和美元疲软提振黄金的吸引力。美元指数回落，使以美元计价的黄金对于持有其他货币的投资者更便宜。

美国周二宣布对两个北朝鲜官员实施制裁，因他们在该国开发弹道导弹的过程中发挥作用。

俄外长拉夫罗夫告诉美国务卿蒂勒森，美国“激进言辞”加重朝半岛紧张局势且不可接受。

上周，金价连涨第二周，收在关键技术指标200日移动均线切入位之上。

“由于黄金的持有量有些偏低，交易商重新评估金价是否能升穿1,300美元水准，”RBC Wealth Management的董事总经理George

Gero表示，他指出，美元、避险买盘和技术信号均支持金价。

现货钯金上扬1.08%，报每盎司1,047.70美元，盘中高见1,051.30美元。来自汽车催化器制造商的强劲需求，巩固了市场供应短缺的预期。

“存在一定的供应忧虑，”Gero说。

现货银上涨1.11%，报每盎司16.541美元，盘中触及逾三周最高16.551美元。现货铂金小升0.38%，报每盎司917.50美元。(完)