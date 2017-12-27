金价因美元走低而上涨 钯金触近17年峰值

路透纽约/伦敦12月27日 - 金价周三连续第八日走高，因美元下跌，鼓励投资者买入黄金；钯金再触近17年高位，因预计需求强劲和供应短缺。

1932 GMT，现货金升高0.37%，报每盎司1,287.98美元，盘中触及近一个月最高的1,288.50美元。

技术信号强劲，加上美元回落，提振了金价，RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible称。

美元兑欧元下跌。交易员称，几乎没有支撑欧元上涨的消息，尽管部分投资者为新的一年欧元可能走高布局。欧元2017年表现强劲，兑美元录得2003年以来最大年度升幅。

周二美国2月期金的50日移动均线由下而上升穿200日移动均线，形成利多的“黄金交叉”技术图形，给周三的走势带来支撑，Streible表示。

交投最活跃的2月期金收高0.3%，报每盎司1,291.40美元。

金价今年升10%，势将录得2010年以来最大年度涨幅。美元疲软，对朝鲜核武计划的担忧，美国快速升息预期减弱，均提振金价。

其它贵金属，钯金触及2001年2月以来最高的1,069.50美元，距离该月触及的峰值仅差5.50美元。今日升1.05%，报1,062.50美元。

今年，钯金在贵金属中表现最佳，大幅上涨逾50%，因钯金多年来供应短缺，且预期汽车业的需求强劲，增强了钯金的投资价值。

现货银升近1%，报每盎司16.69美元，盘中触及11月底以来最高的16.723美元。铂金升0.24%，报920.65美元，盘中触及12月5日以来最高的927.20美元。(完)