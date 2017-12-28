金价触及一个月高位 因美元疲软提振商品价格

路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周四续升至一个月高位，因技术前景强劲，且美元跌至四周低位；钯金逆转稍早跌势，触及17年新高。

分析师称，周三，黄金自11月底以来首次升穿100日移动均线后，技术动能驱动金价升高。

1937 GMT，现货金涨0.59%，报每盎司1,294.58美元，盘中触及11月29日以来最高的1,295.21美元。美国2月期金收高0.45%，报每盎司1,297.20美元。

RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye称，黄金的技术图形看似强劲。

技术面倾向上行，正试图突破1,300美元关键心理水准，他表示。

美元持续下跌提振金价，包括铜和原油在内的商品市场走高也给市场提供支撑，交易员表示。布兰特原油保持在近两年半高位，铜价触及四年峰值。

美元兑一篮子货币回落，美元指数跌至11月底以来最低，因对重大减税计划批准后的美国经济前景不那么笃定。

美元指数今年迄今下跌逾9%，势将录得2003年以来最大年度跌幅，这帮助金价从12月中触及的近五个月低位1,235.92美元回升近5%。

“相对强度指数仍处于中性水准，技术面显示此轮涨势仍有上行空间，”经纪公司OANDA在公告中称。

钯金触及2001年2月以来最高的1,072美元，升0.80%，报1,069美元，供应短缺和需求强劲的预期继续推升钯金价格。

银价涨0.88%，报每盎司16.83美元，盘中触及一个月高位16.887美元。周四的数据显示，路透跟踪的银支持的上市交易基金持有量增加62吨，升至9月初以来最高。

铂金涨0.49%，报每盎司921.50美元。(完)