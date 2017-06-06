金价触及4月以来最高 因美国就业增长放缓

路透纽约/伦敦6月5日 - 金价周一在触及六周高位后持稳，因令人失望的美国就业数据，降低了美国快速升息的可能性，但可能不会改变美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月会议上升息的前景。

上周五公布的数据显示，5月美国就业岗位增长放缓，之前两个月的就业增长数据也被下修，表明就业市场增长失去动能。

美国利率期货基本持平，因一项民间调查显示，5月美国服务业扩张放缓，服务业投入物价指数自去年2月以来首次跌至50之下。联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计，美联储在下周举行的政策会议上升息的机率为96%。

升息增加了持有无息黄金的机会成本。

1917 GMT，现货金持稳在每盎司1,279.11美元，上周五攀升1.1%。今日早盘触及4月21日以来最高1,283.27美元。

美国期金上扬0.2%，收报每盎司1,282.70美元。

“6月2日公布的弱于预期的美国就业报告，提振金价，但并未影响美国联邦公开市场委员会在6月会议上升息的前景，”渣打银行分析师在一份报告中表示。

“在下一次FOMC会议前，美国的事件风险不可能减弱。本周前美国FBI局长科米将作证，在大西洋的另一边，英国将于6月8日举行大选，欧洲央行也将举行会议。”

盘初，被视为避险资产的黄金上扬，因伦敦周末发生恐怖袭击，造成至少七人死亡。

美元指数今日上涨约0.1%，限制黄金涨幅。

现货钯金触及2014年9月以来最高849.40美元。

瑞银分析师Giovanni Staunovo称，近几日可能是技术性因素在支撑钯金价格，之前市场升穿一之前的高位。

现货银触及4月26日以来最高17.64美元。现货铂金基本持稳，报每盎司952美元。(完)