金价急升至七个月高位 因美元走软和政治风险

路透纽约/伦敦6月6日 - 金价周二攀升至七个月最高，受助于美元降至七个月低位，中东外交冲突引发的避险需求，以及即将举行的欧洲央行会议和英国大选。

围绕前美国FBI局长科米参议院作证的不确定性也促使投资者买入黄金避险。

美元走软使持有其它货币的投资者买入黄金的成本降低，而美债收益率下滑降低了持有无息黄金的机会成本。

美国经济数据疲弱削弱了美国今年快速升息的预期，但预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)会在下周举行的6月政策会议上升息。

升息会推高公债收益率，且通常会提振美元。

1825 GMT，现货金上扬1.1%，报每盎司1,294.34美元，稍早触及11月9日以来最高1,295.97美元。

美国期金收涨1.2%，报每盎司1,297.50美元。

美元指数跌0.18%，报96.624。

分析师称，主要黄金消费国印度决定征收3%的黄金消费税，而非之前预期的5%，刺激对实货黄金的需求，支撑金价。

分析师表示，从技术面看，金价可能会进一步攀升。

其它贵金属方面，现货银上涨0.9%，触及4月25日以来最高每盎司17.67美元。

现货钯金攀升1.5%，报每盎司854.30美元，盘中升至2014年9月以来最高858.70美元。现货铂金上涨0.9%，报每盎司958.8美元，盘中触及4月24日以来最高967.50美元。(完)