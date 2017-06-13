美联储会议前金价持稳 钯金触及近16年高位

路透纽约/伦敦6月12日 - 钯金周一触及近16年高位，受助于强劲的投机性需求。不过，基本面疲弱料不久会终结钯金的涨势。

另外，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二开始举行为期两天的政策会议前，金价基本持稳。分析师称，美联储可能采取相当鹰派的立场，暗示将在今年稍后开始缩减资产负债表，并在12月再次升息。

1854 GMT，现货金上扬0.08%，报每盎司1,266.92美元，上周五下跌1%，创5月18日以来最大单日跌幅。美国期金收跌0.2%，报每盎司1,268.90美元。

钯金上扬0.3%，报每盎司893美元，上周五升穿910美元，触及2001年以来最高。

“看似是投机客推升(钯金)价格，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar表示，他还补充说，立即交割的(钯金)供应短缺。

供应短缺导致6月和7月钯金期货较8月合约出现每盎司约6美元和21美元的现货溢价。

但分析师表示，中国和美国汽车销售下降，预示着钯金需求将会转弱。

“钯金市场正经历一波轧空，我们认为是受投资需求，而非工业需求驱动，”Julius Baer的分析师Carsten Menke说。

“最终，来自汽车催化器的需求转弱，应该会从市场人气恶化，和价格不断回落中反映出来。我们仍然看空。”

贵金属市场普遍在等待联储周三1800 GMT发布的政策决定。

市场预计将会升息，这将会提振美元，使以美元计价的商品价格对于持有其它货币的投资人更昂贵。

现货银跌逾1%，触及两周半低位每盎司16.87美元。现货铂金上扬1.2%，报每盎司945美元。(完)